Danske politikere: JP skal afvise Kinas krav om undskyldning

Søren Espersen (DF) og Uffe Elbæk (Å) mener ikke, at JP skal undskylde for deres satiretegning. Foto: Ritzau / Scanpix

Kinas ambassade i Danmark har bedt Jyllands-Posten om en undskyldning, efter at avisen har bragt en satiretegning af det kinesiske flag, hvor stjernerne er erstattet af.

Læs også Kina forlanger undskyldning fra Jyllands-Posten efter satiretegning

Virussen florerer i Kina, hvor over 100 er døde af den. Jyllands-Posten bør dog ikke lade sig presse til at undskylde, skriver blandt andre politisk leder for Alternativet, Uffe Elbæk.

- Der er kun en ting at sige:

Kina følger det samme mønster overalt. Sidst var det de svenske medier, Kina forsøgte at presse. Nu er det Danmarks tur. Uffe Elbæk, leder af Alternativet

- Jyllands-Posten skal ikke vige en millimeter overfor det pres, Kina nu lægger på avisen. Kina følger det samme mønster overalt. Sidst var det de svenske medier, Kina forsøgte at presse. Nu er det Danmarks tur. Stå fast JP, skriver han på Twitter.

Til forskel fra Muhammed-krisen, hvor en række satiretegninger i Jyllands-Posten af profeten Muhammed udløste en større diplomatisk krise, kræver Kina ikke en undskyldning fra staten Danmark.

Læs også Husker du: Muhammedkrisen

- Det står kineserne frit for at bede Jyllands-Posten om en undskyldning, for det står jo Jyllands-Posten frit for, om de vil det, siger Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen og fortsætter om Kinas ageren:

Kineserne kører en politik, hvor de truer alt og alle med alverdens ting. Det er en gammel historie. Søren Espersen, MF, Dansk Folkeparti

- Kineserne kører en politik, hvor de truer alt og alle med alverdens ting. Det er en gammel historie.

- Man truer hele tiden. Også mod den danske eksport og siger, at det vil betyde en katastrofe, hvis ikke man makker ret. Det er Kinas måde at agere på. Og det er ret uappetitligt, synes jeg.

Sammenligner med Mohammed-krisen

Formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen, mener heller ikke, at Jyllands-Posten skal undskylde.

Fuld støtte til Jyllands-Posten. Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti

- Kinas reaktion er en trist gentagelse af princippet i Mohammed-krisen. Kina skal ikke kræve undskyldning for mediers redaktionelle linje. Fuld støtte til Jyllands-Posten, skriver han på Twitter.

SF's formand Pia Olsen Dyhr skriver på samme medie, at Kina skal blande sig uden om.

Læs også Mystisk virus spreder sig – men overlæge maner til besindighed

- Fingrene væk fra den frie presse! Uanset om du hedder Kina eller Søren Espersen, skriver hun. Sidstnævnte med henvisning til, at Søren Espersen netop har krævet en DR-vært fjernet fra skærmen.

Hverken statsminister Mette Frederiksen (S) eller udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har kommenteret sagen. Det socialdemokratiske folketingsmedlem Lars Aslan skriver dog på Twitter:

- Folk, der kræver at man siger undskyld for tegninger, skal se at komme ud af deres vinterdepression