Christian reddede et liv: 30 minutter efter stod han igen på banen

På trods af det – og oplevelsen som hjerteløber – lykkedes det for Christian og Tanja Blittrup at tage guldet med hjem til Højbjerg Badminton Klub.

- Det har sgu været en meget god weekend, siger Christian Blittrup med et lille grin, inden han bliver mere alvorlig.

- Livet bliver sat i relief. Det, jeg er allermest glad og stolt over, er, at vi har fået liv i en person. Det har endnu engang bekræftet, at hjerteløber-konceptet kan have en altafgørende betydning. Det er ikke første gang, at jeg har vundet guld, men det er første gang, at jeg har reddet et liv. Så det betyder sgu meget.