Da Tunø gik i sort, stod turister og øboere uden strøm og vand

Modsat Erling Mølholm havde de hverken batterier eller en vandtank, og derfor så deres situation noget anderledes ud.

- Indtil videre har vi brugt dagen på at lave mad og skaffe vand. Vi kan ikke vaske op, og vi kan heller ikke bruge toilettet, fortalte hun lørdag morgen og varslede, at hun ville hoppe på den næste færge, hvis strømmen ikke snart kom tilbage.

- Det bliver lidt spejderagtigt

Selvom Annette Ernst Lüdeking og hendes feriekammerater havde brugt morgenen på at tænde et bål og hente vand fra øens bymidte i stedet for at nyde Tunøs smukke natur, så havde strømafbrydelsen også sine fordele.

Den gav nemlig anledning til hyggelige samtaler med naboerne, for "der er noget ved sådan en situation, som får folk til at samarbejde lidt mere".