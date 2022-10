Stor stigning: Langt flere får hjælp ved hjertestop

Selv om det stadig er livsfarligt at få hjertestop, så er chancerne for at overleve meget bedre, end de var for bare få år siden.

Det viser nye tal fra Dansk Hjertestopregister, som bliver offentliggjort i anledning af den årlige hjertestarterdag søndag.

Tallene viser, at 13 procent af de knap 5000 personer, der fik hjertestop uden for et hospital i 2021, overlevede mindst 30 dage efter hjertestoppet.

Det er en væsentlig forbedring, når man sammenligner med for 20 år siden, hvor kun tre procent overlevede.