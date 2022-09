Børnenes hurtige reaktion reddede mors liv

41-årige Malene Kjeldmand var netop kommet hjem til huset i Mårslet fra en frisk gåtur med sine tre børn, da hun fik et ildebefindende.



Mens hendes børn, 9-årige Ingrid, 13-årige Carl og 15-årige Oscar, sad i sofaen og ledte efter den film, de skulle til at se sammen, havde Malene Kjeldmand sat sig ved spisebordet for at kigge lidt i reklamer.

Men noget var galt.

Malene Kjeldmands hjerte bankede hurtigere og hurtigere, hun fik koldsved og vejrtrækningsproblemer. Hun kunne mærke, at det var alvorligt. Sådan havde hun aldrig haft det før.

- Vil I hente mig et stykke frugt, jeg er lidt utilpas, sagde hun til sine børn.

Hun fik et æble i hånden og tog en bid, men spyttede det hurtigt ud igen. Hun ville ikke risikere at få det galt i halsen, hvis hun faldt om lidt.

Malene Kjeldmand kunne mærke panikken brede sig. Hendes krop var ved at lukke ned, og hun var bange.

Løb ud ad døren

Hun satte sig på gulvet med ryggen mod sofaen, da hun tænkte, at det ville gøre det nemmere for børnene at lægge hende ned, hvis hun om lidt skulle genoplives. Hendes hjerte bankede faretruende hurtigt.

- Jeg har det ikke så godt. Jeg har brug for, at I løber hen til naboen efter hjælp, og I skal tage en hjertestarter med, sagde Malene Kjeldmand til sine børn så klart og tydeligt, som hun kunne.

Hun forsøgte at skjule, hvor bange hun var. Hun havde brug for, at de kunne handle.

15-årige Oscar var skeptisk. Han kunne se, at hans mor var syg, men hvorfor skulle de have fat i naboen?

Men han løb ud ad døren efter hjælp. Få øjeblikke senere faldt hans mor om.

Malene Kjeldmands tre børn er sammen med naboerne Marianne Vestergaard og Henrik Knudsen nomineret som ’Årets Hjerteredder’, der uddeles ved ’Hjertegalla’ lørdag 17. september på TV 2 CHARLIE og TV 2 PLAY.

Naboer reagerede hurtigt

Marianne Vestergaard og Henrik Knudsen sad og drak eftermiddagskaffe i deres køkken, da det bankede på døren.

Marianne Vestergaard blev overrasket, da hun så, at det var 15-årige Oscar fra nabohuset, der bankede på.

- Min mor er rigtig dårlig og kan ikke trække vejret. I er nødt til at komme og hjælpe, sagde Oscar.

Den 15-årige dreng var rolig og fattet, men Marianne Vestergaard fangede alvoren og kaldte efter Henrik Knudsen. 9-årige Ingrid løb dem i møde for at sige, at de skulle skynde sig.