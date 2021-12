Carsten er både blind og døv - men gennem Lucas gik hans største drøm i opfyldelse

Carsten og Lucas var sammen fløjet til Dubai, hvor de skulle overvære verdensmesterskabet i skak. Efter et pressemøde fik de muligheden for at snakke med verdensmesteren selv.

- Jeg er meget glad for, at jeg fik lov til at møde Magnus Carlsen og hilse på ham. Det var en stor oplevelse for mig, jeg kalder ham for skak-supermand. Jeg takker David (en VM-stævnechef, red.), som har arrangeret mødet med Magnus Carlsen, og mine to ledsagere, som var med mig hele vejen på min drømmerejse. Nu er min drøm opfyldt, siger Carsten Thorup.