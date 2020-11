Ulrik mistede synet på arbejdet - et år senere har ingen taget ansvar

Ulrik kan ikke længere køre bil, han har mistet sit job, og så kan han ikke være udenfor i længere tid, da han er lysfølsom.

Men det sværeste er, at han ikke længere kan være sammen med sin søn på samme måde.



Opsparingen varer ikke evigt

- Jeg har svært ved at have min egen søn på fire år, der kommer hver anden weekend. Det er svært at forklare ham, at vi ikke kan være ude i solskin. Og det er svært at holde øje med ham, når vi er udenfor. Jeg får dårlig samvittighed, hvis han gerne vil ud og lege.

Uvisheden om fremtiden tærer på ham psykisk.

- Man er ved at gå fra hus og hjem. Jeg får sygedagpenge og har været god til at spare penge op, men de varer ikke evigt. Det der med, at ingen tager skylden og tager ansvar. Det kan ikke passe, siger Ulrik Schwartz.