Butiksejer hånet af tyv: Anmeld mig bare – politiet reagerer ikke

”Hvis du har billed- eller videomateriale, der kan hjælpe politiet med at opklare en forbrydelse, bør du aflevere det til os. Det kan for eksempel være et billede fra et overvågningskamera af en indbrudstyv.” Opfordringen kan læses på politiets hjemmeside, og egentlig lyder det også oplagt, når købmanden, tøjforretningen eller Grejfreak i Viby har haft ubudne gæster med lange fingre. Så simpelt er det dog ikke, for spørger man Casper Pedersen, medstifter og leder af butikken Grejfreak i Viby, er politiet ikke sådan at få i tale. Det ved tyven også godt, når butiksejeren ringer.

Casper Pedersen er frustreret over, at politiet ikke reagerer, når han anmelder butikstyverier.

Heller ikke selv for nylig, hvor Casper Pedersen stod med registreringsnummeret på butikstyvens bil samt billed- og videomateriale af tyveriet, men blev mødt af en stemme i politiets callcenter, der meddelte Casper Pedersen, at han ikke kunne komme til at tale med en betjent. - Det er bare at matche ejeren af bilen med de billeder og video, vi har, synes jeg. Det har jeg forsøgt at ringe til politiet med, men jeg kunne ikke engang blive omstillet til en politimand. Jeg kunne kun tale med et callcenter, der ikke kunne svare på spørgsmål, siger han. Sager henlægges på stribe Gang på gang oplever Casper Pedersen, at når han anmelder butikstyverier fra forretningens showroom i Viby, ender det med en besked i e-boks om, at sagen er blevet henlagt. - Og årsagen er den samme hver gang. Det er bare sådan et autosvar, man får, siger butiksejeren, der må trække på smilebåndet, da han bliver spurgt, hvor ofte det reelt er sket, at sager, han har anmeldt, er blevet opklaret. - Det har jeg aldrig oplevet, konstaterer Casper Pedersen.

Casper Pedersen er medstifter og -ejer af netbutikken Grejfreak med showroom i Bivy. Det er her, butikstyverierne bliver begået.

Butiksejeren understreger, at hans kritik ikke går på de politifolk, som han har mødt, når en tyv faktisk er taget på fersk gerning, og politiet er blevet tilkaldt. Det er et andet sted i systemet, den er gal, når tyven ikke er fanget i baglokalet, men kun på billeder og video, og det ikke kan få ordensmagten i sving. Hånet af tyven Nogle gange har han selv ringet til vedkommende, der har stjålet fra forretningen. Det gjorde han senest for nylig. - Tyven siger til mig, at jeg bare kan melde det til politiet, for der sker ikke noget ved sagen. Den bliver bare henlagt, siger Casper Pedersen, der med egne ord er ked af, hvis det bliver holdningen i samfundet. - Jeg ved godt, at der givetvis foregår kriminalitet, der er værre end butikstyveri. Min problematik er bare, at hvis vi aldrig løser nogle af sagerne, så vil flere få den holdning, som manden i telefonen havde, siger Casper Pedersen, der også oplever en stigning i antal butikstyverier. En tendens han ikke er ene om. Tal fra Danmarks Statistik viser en klar stigning i antal anmeldte butikstyverier de senere år, og ifølge Dansk Erhverv er det kun toppen af bunken. Interesseorganisationen vurderer, at kun godt hver tredje af alle butikstyverier bliver meldt til politiet.

Det er ikke kun Casper Pedersen, der oplever en stigning i antallet af butikstyverier. Det sker over hele landet, viser tal fra Danmarks Statistik.

Retsordfører: Ikke godt nok En af dem, der kan gøre noget ved problemet, er Tobias Grotkjær Elmstrøm, retsordfører for regeringspartiet Moderaterne. - Jeg ser det som et stort retssikkerhedsmæssigt problem, hvis man som butiksejer bliver mødt med, at politiet ikke løfter en opgave, hvor man egentlig har alle beviserne på bordet. Det er ikke godt nok, konstaterer Tobias Grotkjær Elmstrøm. Han påpeger, at politiets ressourcer er knappe, og at problemet ikke kun er et aarhusfænomen. - De her former for hverdagskriminalitet bliver nedprioriteret, og det er vigtigt, at vi får dem op på samme niveau som andre former for kriminalitet, siger retsordføreren for regeringspartiet.

