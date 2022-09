Brandvæsnet: Silobrand kan tage flere uger at slukke

Han nævner selv som eksempel en brand på Avedøreværket syd for København i 2016, hvor det efterfølgende tog 21 dage at tømme siloen. Brandene er dog ikke nødvendigvis en-tilen-sammenlignelige understreger han, men det er med til at styre brandfolkenes perspektiv på indsatsen.



Stor usikkerhed

Når operationschefens bud på tidshorisonten er så løs, er det, fordi der er så mange ubekendte, fortæller han.

For det første ved brandvæsnet endnu ikke hvor langt inden den brændende kerne af træpiller er, og dermed hvor meget de skal grave ud for at nå den.

Og for det andet er selv udtømningen også forbundet stor usikkerhed.

- Den ene dag kan vi få fjernet 5.000 tons ud, og den næste dag sker der noget, som du skal tage højde for, og så er det mindre. Det er meget svært at gisne om.

Regner I med, at I skal have alt ud af siloen, før I kan sige, at branden er slukket?

- Hvis vi kan få kernen ud og se, at temperaturen aftager i siloen, kan vi konstatere, at det er på vej i den rigtige retning. Med tid vil man så kunne sige, at nu behøver vi ikke at tømme mere ud.

- Men det er ikke usandsynligt, at den skal tømmes, hvis der skal noget renovering indvendigt i siloen. Det er Ørsteds (værkets ejer, red.) beslutning.