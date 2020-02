Borgere protesterer mod mørk vej med julelys og reflekser

I morges gik en stor gruppe mennesker i bælgravende mørke langs en vej, hvor man må køre 80 kilometer i timen.

Det foregik på Koldkildevej mellem Elev og Lisbjerg nord for Aarhus.

De var iført lyskæder og refleksveste for at være sikre på at blive set. Der er nemlig ingen gadebelysning på strækningen, og der er heller ingen cykelsti eller fortov, hvor de kunne gå i sikkerhed.

Og det var netop af den grund, at de lavede protestmarchen.

For mine egne børn er det et no-go som cykelvej Mads Hulgaard, arrangør

De ønsker at få en cykelsti og gadebelysning fra Elev til Lisbjerg, så de ikke behøver at frygte for deres liv, når de kører på arbejde eller i skole.

Folk tør ikke at lade deres børn cykle på vejen. Foto: Jeppe Olsen

- Det er hundefarligt at cykle den her vej. Så hver gang, jeg når hen til cykelstien, tænker jeg, at jeg er glad for, at jeg også nåede hen til cykelstien i dag, siger Lene Bisgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er sygeplejerske og arbejder som bioanalytiker på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Hun vil gerne cykle på arbejde, da det er svært at finde parkeringspladser på sygehuset, men hun frygter turen hver gang.

På kortet kan man se Elev i Nord og AUH længere syd på. Foto: Google Maps

- Bilerne kører voldsomt stærkt i begge retninger, siger hun.

Læs også Nu kan supercykelstier blive en realitet i hele Østjylland

Kører børn i bil

Ifølge arrangøreren af protestmarchen har området oplevet en markant vækst de seneste år, blandt andet på grund af områdets nye bydel, Nye. Og mange af tilflytterne er sygeplejersker, som tænkte, at det ville være nemt at komme frem og tilbage til Skejby.

Men det er det ifølge arrangør Mads Hulgaard kun nemt, hvis man er i bil.

Det undrer mig, at vi har en vej, der er i så dårlig beskaffenhed til bløde trafikanter Mads Hulgaard, arrangør

- Vi vil gerne sætte fokus på det her problem, at vi ikke kan komme til og fra arbejde på f.eks. Skejby (AUH), siger Mads Hulgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Mads Hulgaard Foto: Jeppe Olsen

Han nævner også skoleleleverne. Elev Skole går kun til 5. klasse, og flere vælger derefter at begynde på Lisbjergskolen, men mange tør ikke at lade deres børn cykle, da der hverken er gadebelysning eller cykelsti på strækningen.

Mads Hulgaard kørte selv sin søn til og fra skole i stedet for at lade ham cykle.

Cykelturen fra Elev til Lisbjergskolen er kun 4,3 kilometer, men der er ikke gadelys eller cykelsti på en stor del af strækningen. Foto: Google Maps

- Det blev til mange år i bil, hvor jeg kørte vores ældste frem og tilbage. Vi turde ikke sende ham gennem skoven. For mine egne børn er det et no-go som cykelvej, siger Mads Hulgaard.

Han og de andre borgere i Elev er klar over, at det vil være svært at lave en cykelsti igennem skoven, men han håber, at der kan findes en løsning.

Læs også Dødelig virus kan ødelægge alt: Thor er kun ni lande fra verdensrekord

- Det undrer mig, at vi har en vej, der er i så dårlig beskaffenhed til bløde trafikanter, siger han.

TV2 ØSTJYLLAND får senere på dagen en kommentar fra rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.