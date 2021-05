Borgere bliver vaccineret i nærområdet

- Det vi prøver med forsøgsprojektet, det er at skabe øget tilgængelighed til vaccinationen i lokalområdet for at undersøge, om det gør en forskel, at vi rykker ud, siger Lene Hartig Danielsen, chef for Borgerservice i Aarhus Kommune.

Kommunen har sammen med Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland udvalgt tre sogne med lav vaccinetilslutning og givet de borgere, der endnu ikke har takket ja til en vaccine, en chance for at få et stik i deres lokalområde.

Samtidig bookes også tid til deres anden vaccinedosis.

Vaccination er jo frivilligt, så kan man ikke frygte, at nogle kan opleve det her som et pres fra jeres side?

- Vores indtryk efter at have ringet til cirka 600 borgere, er, at de tager godt imod det. Det er helt okay at sige nej, og det respekterer vores medarbejdere selvfølgelig også, siger Lene Hartig Danielsen.