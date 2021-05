Officielt: Store koncerter vender tilbage

Flere koncerter på én aften

For at imødekomme den efterspørgsel, som Tivoli Friheden har haft på Fed Fredag-koncerterne, har forlystelsesparken valgt at holde to koncerter med den samme kunstner hver fredag. Koncerterne kan derfor maksimalt opleves af 3.200 mennesker per aften.

Koncerterne starter henholdsvis kl. 20.00 og 21.15, og Tivoli Friheden har i første omgang offentliggjort tre koncerter. Det er koncerter med kunsterne Lars Lilholt Band, Lord Siva og Scarlet Pleasure.



- Vi er i gang med at booke kunsterne til de kommende fredage, men der kommer nok til at gå en smule tid, før vi offentliggør den resterende plan for Fed Fredag-koncerterne, siger tivolidirektøren.