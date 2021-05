Festivalchefer ærgrer sig: - Det gør aflysning endnu mere absurd

Det gjorde ondt i Gunnar Madsens festivalhjerte, da han så billederne af råbende, dansende brøndbyfans, der mandag fejrede holdets mestersskabsejr.

Han er sekretariatsleder ved den aarhusianske SPOT-festival og en del af en branche, som med hans ord er “tvunget i knæ”.

- Det er dejligt at se folk, der er glade og fester. Men det sender et underligt signal til alle os, der forsøger at holde restriktionerne, siger han.

SPOT-festival finder normalt sted i juni, men festlighederne er på grund af coronarestriktioner blevet rykket til september i år.

Mangel på udmelding

Egentlig forstår Gunnar Madsen godt, at folk kan have brug for fællesskab, efter at have holdt afstand i mere end et år.

Men det, der undrer ham mest, er, at der fra regeringens eller myndighedernes side ikke er blevet meldt noget ud på bagkant af den store fejring.

- Jeg synes, at myndighederne svigter ved ikke at reflektere over, hvor problematisk det her er. Især her i slutfasen, siger Gunnar Madsen og fortsætter:

- Det er lidt at se ned på den solidaritet, vi alle har udvist.