Bestseller-ejers overskud stryger i vejret til syv milliarder

Det seneste år har budt på massiv fremgang for Bestseller-familien, der har erhvervsmanden Anders Holch Povlsen i spidsen.

Koncernen Heartland kommer ud af det seneste regnskabsår med et overskud på syv milliarder kroner.

Det er en markant fremgang fra året før, hvor overskuddet lød på omkring 400 millioner kroner, hvilket blandt andet skyldes corona. Det oplyser Heartland i en pressemeddelelse.

Koncernes omsætning er det seneste år steget til 39,2 milliarder kroner fra 32,3 milliarder kroner.

Bestseller udgør størstedelen af Heartland, der derudover blandt andet har ejerandele i Asos, Zalando, Normal og Nemlig.

Det seneste års overskud er positivt påvirket af resultaterne i Bestseller, som i sig selv gav et plus på 4,6 milliarder kroner.

Derudover fremhæver koncernen børsnoteringen af det tyske tøjfirma About You, det svenske betalingsselskab Klarna og et frasalg af aktier i e-handelsvirksomheden Flaschenpost.

Administrerende direktør Lise Kaae er tilfreds med resultatet i Heartland.

- Vi er glade for resultatet. Men vi er allermest glade for, at det går godt hos mange af vores partnere. De fleste har gennem året opnået fremgang oven på et udfordrende år og nogle helt ekstraordinære omstændigheder, der pressede flere virksomheder, siger hun i en kommentar til regnskabet.

Bestseller-familien er en af landets rigeste med en anslået formue på 135 milliarder kroner.

Det placerer familien på andenpladsen bagved Lego-familien, som har en formue på omkring 322 milliarder kroner.

Det viser en opgørelse over landets rigeste familie, som Økonomisk Ugebrev for nylig offentliggjorde.

/ritzau/