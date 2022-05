Berit fik amputeret begge ben - men måske kunne det være undgået

Det vides ikke, om Berit Olesen er en af de patienter, men tanken rumsterer.

- Jeg bliver da noget chokeret og tænker, om jeg er en af dem, der er blevet fejlopereret. For jeg kunne faktisk godt bruge et ben eller to, siger Berit Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Region Midtjylland består fejlen i, at behandlinger for at forebygge amputeringer er blevet udført sent for karkirurgiske patienter på Aarhus Universitetshospital, og at det har øget risikoen for amputeringer.

Regionen skrev i en pressemeddelelse, at hovedparten af de udførte amputeringer er sket med god grund, men at det ikke kan afvises, at nogle amputeringer kunne være undgået eller udsat, erkendte de.

Senest er det kommet frem, at fejlen tilmed kan have kostet menneskeliv.