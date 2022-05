Rapport: Problemer i karkirurgien kan have kostet menneskeliv

Ifølge Ole Thomsen er dødsfald ikke noget af det, som er diskuteret i forbindelse med igangsættelsen af analysen.

Fokus har mere været på, hvad risikoen er for, at for mange bliver amputeret, siger koncerndirektøren.

- Det er selvfølgelig skrækkeligt for patienter, hvis de er døde for tidligt. Hvis det er sket, så er det jo også ulykkeligt, men jeg har forholdt mig til, at det er spekulationer, og det er antagelser, men vi ved ikke noget om, om det er sket i Region Midtjylland, siger Ole Thomsen.

Det vil koste millioner

Rapporten slår hårdt ned på den manglende kapacitet på behandlingsområdet som årsag til, at for få bliver behandlet tidligt nok:

- Analysen viser blandt andet, at den karkirurgiske kapacitet i Region Midtjylland kun er halvt så stor som kapaciteten i Øvrige Jylland, og at aktiviteten tilsvarende kun er halvt så høj, fremgår det af rapporten, som endvidere fastslår, at den lavere aktivitet særligt ses ”i forhold til amputationsforebyggende behandlinger”.

Ifølge en dagsorden for regionens hospitalsudvalg, som på mandag den 9. maj skal diskutere karkirurgiens problematikker, er der allerede skruet op for blusset under området.