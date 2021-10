Annette og Kim er blandt de heldige: Fik nyt job, selvom alderen var omkring 60 år

Arbejdsmarkedets parter har onsdag formiddag landet en aftale, som skal være med til at sikre flere hænder på arbejdsmarkedet. Én af de knapper, man ønsker at skrue på, er seniorerne, som i højere grad skal blive på markedet.

En undersøgelse fra Ballisager viser nemlig, at hver femte virksomhed sorterer ældre ansøgere fra helt automatisk, men det skal der laves om på.

- En, synes jeg, rigtig fornuftigt og balanceret aftale, som selvfølgelig ikke løser alle problemer, men som er et væsentligt skridt til at gøre en forskel ude i virkelighedens verden, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til TV2.

Én af dem, der har oplevet at skulle søge et nyt job i slutningen af karrieren, er Annette Møller. Hun er nu 61 år og fik for et år siden et job hos firmaet Valeur i Aarhus. Men da hun mistede sit arbejde i forbindelse med coronakrisen, kunne hun godt mærke, at hun ofte lå nederst i bunken af ansøgninger.