74-årige Karin går til kamp mod henkastet affald i sin bydel - for tredje år i træk

Hvert år går 74-årige Karin Høy til kamp mod henkastet affald i sin bydel, Trøjborg, der er noget af et hjertebarn for hende. Det er tredje gang i træk, at hun har arrangeret en lokal affaldsindsamling.

- Jeg kan ikke holde ud at gå forbi en pose, der bare ligger, siger den 74-årige Karin Høy fra bydelen Trøjborg i Aarhus.

I øjeblikket oplever Karin Høy, at corona-tidens takeaway har resulteret i endnu mere skrald end normalt.

- Jeg var nede og tjekke her for noget tid siden, og det var så beskidt af servietter, papir og jeg skal komme efter dig. Det var fuldstændig vildt. Det gør mig trist at se på, at folk er så ligeglade og bare smider det, siger Karin Høy.

- Det er vildt at tænke på, at der ligger så meget rundt omkring

Det er tredje år i træk, at hun har taget initiativ til en affaldsindsamling for bydelens beboere.

I år var 9-årige Asta og hendes mor, Lotte Lucerne, mødt op for at give en hånd med.

- Det er vildt at tænke på, at der ligger så meget rundt omkring, siger 9-årige Asta.

- Hvis alle samlede et stykke skrald op hver dag, så ville der jo blive meget pænere, siger hun.

Det var første gang, at mor og datter var med til affaldsindsamlingen - og det er heller ikke sidste gang, de bevæbner sig med affaldssnapperen, lyder det fra dem.

