450 unge sang i kor: - Det har åbnet mine øjne

Eleverne på Aarhus Efterskole sang blandt andet 'Shape of You' af Ed Sheeran til dagens korsangsarrangement.

I dag var svedige fodboldtrøjer og tunge kamerastativer byttet ud med varme stemmebånd og høje toner.

For selvom man normalt går på fodbold- eller filmlinjen, var det i dag stemmebåndet, der blev sat på prøve.

Det her fællesskab, der er omkring at synge, er samme princip, som når man for eksempel spiller fodbold sammen. Vitus Harald Gerlak Jensen, elev på Aarhus Efterskole

På Aarhus Efterskole var 450 efterskoleelever i dag samlet for at synge sammen til et arrangement, der blev afholdt af organisationen Syng. Og der var et helt klart formål med sangdagen.

- Korsang kan skabe et helt særligt fællesskab blandt de, der synger sammen. Det er det, eleverne skal opleve i dag, siger Annika Clemens, der er bestyrelsesformand ved organisationen Syng, til TV2 ØSTJYLLAND.

02:19 VIDEO: Her kan du høre, hvordan det lød, da 450 efterskoleelever sang korsang. Luk video

Og det er lykkedes for flere af eleverne på Aarhus Efterskole at opleve korsangens fællesskab.

- Det her fællesskab, der er omkring at synge, er samme princip, som når man for eksempel spiller fodbold sammen. Vi laver noget sammen, og det skaber en tæthed, siger Vitus Harald Gerlak Jensen, som er elev på Aarhus Efterskole, til TV2 ØSTJYLLAND.

En stemme kan mere, end man tror

Ud over fællesskabet, har eleverne på Aarhus Efterskole også fundet ud af, at stemmen kan meget mere end som så.

- Det her store kor har åbnet mine øjne for, hvor fedt kor egentlig er. Man behøver ikke at have en mega stærk individuel stemme, men når man er samlet, så kan det godt lyde helt vildt godt, selvom man måske ikke synger helt fantastisk, siger Marie Mærkedahl, som er elev på Aarhus Efterskole, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vitus og Marie er blot to ud af de i alt 450 elever, der i dag har sunget Ed Sheeran for fuldt drøn.

Og det er præcis noget af det, som man i organisationen Syng gerne vil vise de unge mennesker.

- Korsang er, at du kan udtrykke dig, og du finder ud af, at en stemme kan rigtig mange forskellige ting, siger Annika Clemens fra Syng.

Læs også Sara var meget ensom – nu vil hun hjælpe andre

Efter mange timers sang kunne det dog mærkes, at stemmebåndet havde været på overarbejde, i forhold til hvad det er vant til.

- Det er gået meget fint, men det er hårdt at synge så meget, siger Vitus Harald Gerlak Jensen.