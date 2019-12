15-årige Nicolai laver sine egne chokolade-figurer

Se Nicolais chokolade i videoen her.

15-årige Nicolai Bruun fra Aarhus elsker at spise chokolade, men han elsker også at lave det. Og han er så god til det, at han har fået sin egen bod i Tivoli Friheden, hvor han sælger forskellige julefigurer ud af chokolade. Derudover sælger han hjemmelavede småkager.

Læs også Ole vil starte en ny bokseklub – skal holde unge væk fra kriminalitet

- Jeg synes, det er sjovt at lave det, og så tjener man også lidt penge, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg sælger kvalitetschokolade i æsker og stykvis. Det forestiller noget med julen. Jeg har snemænd og hjerter og en sort firkant med guldspray på og en med mit logo på, tilføjer han.

Læs også Trine og Mette designer modetøj - men kun på bestilling

Han har blandt andet lavet snemanden Olaf fra Frost ud af chokolade som et projekt i 8. klasse, og figuren skal være med til at lokke kunder til biksen i tivoli.

Se flere af hans fine figurer i videoen øverst i denne artikel.