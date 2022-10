Enhedslisten vil have forbud mod dumping af slam i havet

Men manøvren har vakt bekymring blandt andet i Sverige og en række kommuner omkring Køge Bugt. Det førte til, at et politisk flertal bag projektet i juni besluttede at stoppe dumpningen.



Samme problematik kan ifølge Mai Villadsen blive aktuel i forbindelse med mulige udvidelse af Aarhus Havn, som har skabt en heftig debat i år.

Slammet skal bruges

Hun mener, at det kan lade sig gøre at udvide Aarhus Havn uden at dumpe slammet andre steder i havet.

- Man kan bygge materialet ind i fundamentet eller i byggeriet, som man har gjort andre steder. Det er dyrere, men det tager højde for naturen og miljøet, siger Mai Villadsen.

I en sms til TV2 ØSTJYLLAND oplyser Aarhus Havn, at de er:

- .. i fuld gang med at reducere den mængde, der skal klappes i forbindelse med vores ansøgning til Yderhavnen.

Derudover har Aarhus havn ikke yderligere kommentarer til forslaget.