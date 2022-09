Kritiker af havneudvidelse: Borgerinddragelse er et shownummer

Aarhus Havn skal udvides. Det er der i hvert fald mange, der mener. Der er også mange, som er modstandere af det projekt, som allerede har været i høring. Mandag aften mødes fortalere og modstandere til borgerkonference på Aarhus Rådhus.

Ifølge Aarhus Kommune er der lagt op til, at det som borger vil være muligt at "stille spørgsmål og tage del i debat om processen, temamøderne og havneudvidelsen generelt".

Spørger man talsmand for foreningen Bevar Aarhusbugten - som allerhelst ser, at der slet ikke udvides - så tror han ikke på, at aftenens konference kommer til at rykke noget ved projektet.

- Det er et kæmpe shownummer, hvor man gerne vil styre ordet derhen, at det giver et overbevisende indtryk af, at havneudvidelsen er nødvendig, siger Svend Erik Kristensen.

Han sidder selv i et debatpanel, som blandt andet kommer til at skulle diskutere emner som påvirkning af havmiljøet, det visuelle indtryk og påvirkning på rekreative interesser.

- Men jeg tror ikke, at kritikerne kommer til at få så meget at skulle have sagt, men vi vil kæmpe en brav kamp for at få taletid under paneldebatten, siger Svend Erik Kristensen.

Alternative forslag

Konferencen kommer i kølvandet på en proces, som kritikere mener har været meget lukket. Da forslaget om udvidelsen af havnen var i høring, kom der omkring 1500 høringssvar, hvoraf mange af dem var negative i forhold til en udvidelse.

I slutningen af august blev det besluttet, at borgmester Jacob Bundsgaard (S) og rådmand for teknik og miljø Nicolaj Bang (K) nu vil lade alternative forslag til havneudvidelsen få plads i den politiske debat.

Blandt andet skal et samarbejde med Grenaa Havn undersøges nærmere, ligesom det skal undersøges, om pladsen på de eksisterende havnearealer kan udnyttes bedre, og om det vil være muligt at oprette en såkaldt "tørhavn" inde i landet.

I videoen i toppen af artiklen kan du få et overblik over sagen indtil nu.