"En kovending": Nu får alternative forslag til havneudvidelse plads

Det lykkedes dog borgmesteren og den nytiltrådte rådmand for Teknik og Miljø at tage brodden af dagens debat ved tre timer før byrådsmødet at udsende en pressemeddelelse med forslag om mere borgerinddragelse og plads til diskussion af alternative forslag.

Flere af byrådsmedlemmerne nævnte under byrådsmødet, at udmeldingen kom som en stor overraskelse for dem.

Endnu mere borgerinddragelse

SF og Venstre var i forvejen gået sammen om et ændringsforslag om at sætte endnu mere fokus på borgerinddragelse.

De foreslår at omkring 30 tilfældigt udvalgte aarhusianere skal samles i et såkaldt borgerting.

Inspirationen kommer fra København, hvor man i forbindelse med projektet om den store byudvidelse Lynetteholmen har brugt et borgerting til at inddrage borgerne.