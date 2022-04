Havnedebatten fortsætter: SF og Venstre er gået sammen om forslag

Over 1.600 holdninger

Det er under en måned siden, at høringsfasen sluttede, og her gav over 1.500 deres holdning til kende. Men ifølge Christian Budde viser det blot, at der er en meget stor interesse for havneudvidelsen, og at en høringsfase ikke er nok:

- Vi skal lytte til moralen fra kommunalvalget, nemlig at aarhusianerne vil inddrages endnu mere. De vil inddrages på nye måder, siger han.