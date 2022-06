Nu skal gigantisk havneudvidelse til debat nok en gang

Borgerkonferencerne er for alle, der har lyst til at deltage og bidrage til dialogen om en mulig havneudvidelse.

Initiativet til at afholde konferencerne kommer fra borgmester Jacob Bundsgaard (S) og rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo (K). De håber på, at alle oplysninger og synspunkter i sagen om en mulig havneudvidelse bliver belyst.

Høringssvar skal skabe dialog

Planerne om en havneudvidelse kom frem tidligere på året. Her gik forslaget på at lægge endnu mere til på den sydøstlige del af havnen og skabe et nyt havnebassin.

I alt en udvidelse på landarealet med 104 hektar – svarende til godt en million kvadratmeter.