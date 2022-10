Bydelsmødre på gaden: - For dumt ikke at bruge sin demokratiske stemme

Det kan blive endnu bedre, lyder det fra Bydelsmødrene i Gellerup, der gerne vil have flere beboere med minoritetsbaggrund til at stemme.

- Vi går rundt i området for at opfordre beboerne til at komme ud og stemme, fortæller Ilham Mohamed, der er frivillig i Bydelsmødrene.

- Det er for dumt ikke at bruge sin demokratiske stemme, siger hun.

En del af grunden til den noget lavere valgdeltagelse kan skyldes politikernes hårde retorik mod indvandrere, tror hun.

- Når der kommer valg, så går de ud med dem, der vil være den strammeste politiker over for indvandrere, og så bliver man ikke motiveret til at være en del af det, når man hele tiden bliver skubbet, mener Ilham Mohamed.