Anna kæmper imod ulighed: - Uretfærdigt at kvinder ikke får en ordentlig løn

Hun understreger samtidig, at konsekvenserne ved uligheden er synlige. Både ved, at nogle af de traditionelle kvindejobs har svært ved at rekruttere medarbejdere, mens antallet af ansøgere falder til nogle af dem. Samtidig er det svært at fastholde medarbejderne, og det kan Anna Brændemose sagtens sætte sig ind i.

- De råber op om, at de har brug for bedre arbejdsvilkår, og at de skal have en bedre løn, men de bliver ikke hørt, siger hun og fortsætter:

- Jeg er bange for, at der i fremtiden vil være mange, der fravælger de her jobs, fordi man kan få en højere løn ved et andet job, og fordi arbejdsvilkårene samtidig heller ikke er gode nok.

Det, Anna Brændemose helt konkret vil kæmpe for, er, at der bliver afsat to milliarder kroner årligt til at hæve lønnen i de traditionelle kvindefag.

- Jeg synes virkelig, det er vigtigt at få sikret ligeløn. Det er uretfærdigt, at man ikke får en ordentlig løn, siger hun afsluttende.





Denne artikel er en del af en serie, hvor TV2 ØSTJYLLAND under valgkampen laver et portræt af i alt 14 kandidater – én fra hvert parti. Vi forsøger at få svarene på, hvem de er, og hvad de kæmper for.



