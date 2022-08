Vi kendte risikoen for fejl, siger minister om varmecheck-kaos

Situationer som den har betydet, at mange danskere fejlagtigt har modtaget en varmecheck. Dan Jørgensen siger, at det er danskernes eget ansvar at opdatere oplysningerne om deres varmekilde i BBR-registret.

- Som udgangspunkt regner vi jo med, at folk gør det, de skal ifølge loven. Man skal jo opdatere sit register, når man skifter varmekilde, siger han.

Vil undersøge frivillig tilbagebetaling

Selv om de danskere, der ved en fejl har fået varmecheck, som udgangspunkt ikke skal betale pengene tilbage, vil regeringen undersøge, om der kan indføres en frivillig tilbagebetalingsordning.

- Vi ville da helst have undgået, at nogle folk får nogle penge, de ikke skulle have haft. Men at lave et kæmpe bureaukratisk system, som måske koster mere end de forholdsvis små beløb, der skal betales tilbage, det skal vi nok tænke os om en ekstra gang, før vi sætter i værk.