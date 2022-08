Fra stranden til DM: Aarhusiansk par blev danmarksmestre i "roundnet"

- Det fede er det her agile i, at det er så eksplosivt alting. Og samtidig den her total afhængighed af sin makker, hvor man hele tiden spiller sammen, forklarer han.

Udover at være en af finaledeltagerne er Aske Overgaard Hammar også forperson for Roundnet Aarhus, der var arrangører for dagens DM-finaler. Og roundnet-spilleren var glad for at kunne vise hjemmebanen frem.