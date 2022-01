Vi kan have flokimmunitet om en måned, vurderer forskere

I Danmark har vi ifølge hende fået flokimmunitet ”på den fede måde” ved at holde epidemien under kontrol og derved undgå overdødelighed.



Altså nogenlunde det, som Kåre Mølbak kom i klemme for at sige.

Omikron er en hjælpende hånd

Men hvorfor når vi først denne milepæl efter to år med coronavirus og et helt år efter, at vi begyndte at vaccinere med effektive vacciner?

Det svar er et blandingsprodukt.

- Vi ser konsekvensen af den beslutning, politikerne traf i efteråret 2021, hvor de sagde, at vi ikke længere med al magt ville banke corona ned under gulvbrædderne, men i stedet ville lære at leve med den, siger Viggo Andreasen.

Således valgte Danmark at holde så mange dele af samfundet som muligt åbent med den betydning, at coronasmitte så også ville kunne brede sig. Smitten måtte bare ikke brede sig i en sådan hast, at sygehusene ikke kunne følge med.