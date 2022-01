Skoleledere: Flere elever møder op uden frisk test

Skolen udleverede mandag cirka 300 selvtestkit - svarende til en tredjedel af skolens elever.

Man kan også blive testet andre steder, men det er alligevel skolelederens fornemmelse, at ikke alle har ladet sig teste før skolestarten.

Skoleleder er 'en lille smule skuffet'

Samme opfattelse har Lars Aaberg, der er leder af Skolen på Strandboulevarden i København.

- Min fornemmelse fra, hvad jeg hører på vandrørene, er, at det ikke er alle, der har ladet sig teste.

- Jeg havde jo håbet, at når vi anbefaler noget som skole, så følger man det. Så jeg er en lille smule skuffet. Men samtidig kan jeg også godt forstå, at der er en metaltræthed over for coronatest, siger Lars Aaberg.