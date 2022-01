Presset sygehus opretter ekstra stuer til børn med covid-19: - Vi har ikke set toppen endnu

Børneafdelingen på Herlev Hospital har mærket stigningen, og behovet for isolationsstuer og værnemidler er begyndt at blive en betydelig belastning, fortæller ledende overlæge Eva Mosfeldt Jeppesen.

- Vi er ikke bekymrede for det stigende antal indlæggelser med coronavirus lægefagligt set, kun i forhold til belastningen på afdelingen, siger hun.

Rigshospitalet oplyser, at man ikke har været tynget af ekstra indlæggelser, men påpeger, at det i øjeblikket skaber travlhed, at flere børn bliver henvist til børnemodtagelsen for at blive observeret og vurderet for covid-19.

Formand er ikke bekymret

Selvom stigningen i indlæggelser sker i takt med Omikrons indtog i Danmark, er der intet, der lige nu tyder på, at børn er i større risiko for den nye variant.

Tværtimod viser foreløbige undersøgelser, at Omikronvarianten er mindre farlig end Delta, der hidtil har domineret herhjemme.

Derfor mener lægerne heller ikke i øjeblikket, at der er grund til bekymring, siger Klaus Birkelund, der er ledende overlæge på Aarhus Universitetshospitals børneafdeling og formand for Dansk Pædiatrisk Selskab.

- På nuværende tidspunkt har vi ikke set noget ved Omikron, der giver anledning til bekymring. Men vi ser en stigning i antallet af børn, der bliver indlagt med covid-19. Om det så skyldes mere smitte generelt eller Omikron, det kan vi ikke sige.

Han forklarer, at det er naturligt, at Omikron skaber travlhed på hospitalerne, når den er så smitsom.

- Omikron smitter mere, og derfor rammer den langt flere børn. Det vil give flere indlagte, uanset om risikoen for indlæggelse er lavere.