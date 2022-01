18.261 nye smittetilfælde i Danmark - indlagte er status quo

Det kan være et tegn på, at der er mere ro på epidemien efter den store stigning i antal smittede efter jul og nytår. Det mener Viggo Andreasen, som er professor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

- Det er stadig et meget højt tal, men antallet af smittede er holdt op med at stige. Derfor er det et tegn på, at vi har nogenlunde styr på epidemien. Det er i hvert fald det, vi skal håbe på, siger han.