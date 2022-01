Ekspert: Derfor er det rigtigt at sende børn tilbage i skolen

TV2 ØSTJYLLAND stillede onsdag aften spørgsmålet til Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef ved VIA University College. Han er ekspert i folkeskolen og har stor indsigt i dynamikkerne i undervisning af landets børn.

- Jamen det er også dilemmaet. I princippet kan det være sådan, at vi om 14 dage kan sige: "Jamen kunne man så ikke lige så godt have holdt skolerne lukket, fordi nu bliver de delvis lukket ned igen?"

- Men det er ud fra et fagligt, pædagogisk perspektiv rigtig vigtigt at få eleverne tilbage i skole. Som det også bliver sagt i jeres indslag, er der rigtig mange, der har det godt. Der dannes de, der trives de. Velvidende, at der er en mindre gruppe af elever, der trives godt med online undervisning, så er skolen et sted, hvor rigtig mange har det godt og lærer noget, siger Andreas Rasch-Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.