Ventelister efter strejke kan nedbringes på halv tid

Estimat var ikke "ligetil at lave"

Ifølge Sundhedsstyrelsen var estimatet for, hvor længe de vil tage at afvikle puklen "ikke ligetil at lave". Det oplyser styrelsen fredag i et skriftligt svar til TV 2.

Den slags beregninger er nemlig påvirket af en lang række faktorer, lyder det i svaret.

- Brugen af privathospitaler vil kunne variere og afhænger blandt andet af aftaler mellem regioner og privathospitaler og kan derfor være vanskelig at medregne, skriver styrelsen.