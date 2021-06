Forstå tjenestemandsreformen: Derfor strejker sygeplejerskerne

Kræver politisk beslutning

Astrid Elkjær Sørensen forklarer, at den eneste måde, regionerne og kommunerne kan imødekomme sygeplejerskernes krav om mere i løn, er ved at åbne de andre forlig op. Men det er ikke muligt.

- Det kan de jo ikke, for det vil de faggrupper jo ikke acceptere. Der er kun en pose penge, og hvis nogen skal have mere, skal andre have mindre. Så det er en ret låst situation, der er i forhandlingslokalet, siger hun.

Det vil sige, at hvis der skal tilføres flere penge, skal der en politisk beslutning til.

Astrid Elkjær Sørensen nævner et eksempel på en lignende situation fra Norge, hvor man nedsatte en ligelønskomite, der forpligtede politikerne til, at hvis komiteen pegede på, at der var et ligelønsproblem, så havde politikerne pligt til at sætte penge af til en løsning.