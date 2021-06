Strejkeramte patienter kan få ret til privat behandling

- Men dem, der bliver ramt, vil være dem, der skal have planlagte operationer, sagde formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Anders Kühnau (S), mandag, efter det stod klart, at sygeplejerskerne ville strejke.

Årsagen, til at sygeplejerskerne har stemt nej til forslaget og nu vil strejke, er, at de ønsker at gøre op med det, de kalder for mange års lønefterslæb.

Det skyldes ifølge dem Tjenestemandsreformen fra 1969, som placerede faggrupper i det offentlige på 40 forskellige løntrin.