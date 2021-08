Psykiatrien i Silkeborg ramt af strejke: - Det vil kunne mærkes

Ingen nem beslutning

Sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, siger i en pressemeddelelse, at det ikke har været en nem beslutning at varsle strejken for psykiatrien.

- Det er desværre umuligt for sygeplejerskerne at strejke, uden at det giver gener og utryghed for patienter og borgere.

- Her har vi så en gruppe af borgere, som er særligt sårbare, og derfor håber jeg også meget, at vi undgår at nå derhen, siger hun i meddelelsen.