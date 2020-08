SSI: Smitten er i hele landet

Der er tegn på, at smitten er udbredt til det meste af landet. Og stort set alle risikofaktorer er til stede på diskoteker og spillesteder.

Åbning af diskoteker, spillesteder og natteliv indebærer en betydelig risiko for smittespredning.

Det fremgår af risikovurderingen fra Statens Serum Institut (SSI), som TV 2 har set.

Risikovurderingen er blevet sendt til Folketingets partier, der onsdag skal forhandle om en yderligere genåbning af samfundet – fase fire af genåbningen.

Selv om der er geografiske ophobninger, er smitten nu udbredt til det meste af landet.

Vurderingen kommer efter et stigende antal smittede i Danmark.

Og selv om størstedelen af de nye smittetilfælde ifølge notatet skyldes smittespredning i Aarhus og på Danish Crown Slagteri i Ringsted, ser Statens Serum Institut også tegn på ”en mindre stigning i resten af landet."

Således var der i uge 32 blandt andet også flere smittetilfælde i Silkeborg, Aalborg, Slagelse, Sorø og Næstved.

- Selv om der er geografiske ophobninger, er smitten nu udbredt til det meste af landet, står der i risikovurderingen.

Alle risikofaktorer er til stede i nattelivet

Ifølge SSI er der et stigende antal rapporter, der dokumenterer et større antal smittede i forbindelse med særlige begivenheder, hvor mange samles - altså supersmitteevents.

Det gælder blandt andet kirkearrangementer, transport, tilskuere til fodboldkampe, natteliv og private arrangementer.

Og især ved diskoteker og spillesteder er stort set samtlige af de kendte risikofaktorer for smittespredning til stede:

Mange mennesker på lidt plads

Længerevarende ophold på mere end 15 minutter

”Tab af kontrol” for eksempel på grund af alkohol og ophøjet stemning

Adgangsforhold med begrænset plads, når folk kommer og går

Fysisk udfoldelse, sang og høj tale, hvilket spreder dråber længere end ved normal tale og dermed øger risikoen for smittespredning

Nedsat mulighed for at overholde myndighedernes hygiejneråd

Derudover er der ifølge SSI en væsentlig risiko i forbindelse med berøring af såkaldte kontaktpunkter. Det gælder bardiske, gelændere, toiletter og håndtag, som det er svært at afspritte og rengøre over tid, som der står.

En vejfest med folk, man kender, medfører mindre risiko

Når det gælder større forsamlinger vurderer Statens Serum Institut også, at en forøgelse vil medføre øget risiko for smitte.

Det skyldes, at det især er kontakt med mennesker, man ikke kender, der øger smittespredningen, står der i risikovurderingen.

- En vejfest vil medføre mindre risiko for kontakter på tværs af netværket end en begivenhed, der tiltrækker personer fra mange landsdele.

Og selv om de nyeste smittetal for Aarhus indikerer, at antallet af nye smittetilfælde i Aarhus er ved at aftage, vurderer Statens Serum Institut samlet set, at Danmark stadig er på en stigende smittekurve med mere udbredt samfundsmitte.

Således havde 68 ud af de i alt 98 kommuner smittetilfælde i uge 31 – og i 14 af kommunerne var der mere end 10 tilfælde per 100.000 indbyggere

Knap 25.000 daglige tests i sidste uge

Smittespredningen har endnu ikke givet udslag i flere nye indlæggelser, men fordelingen af patienter har ændret sig, så der er flere indlagte i Region Midtjylland og færre i Region Hovedstaden i forhold til tidligere.

- Det skal bemærkes, at der testes mere end hidtil, og at dette også kan forklare noget af den stigning, der ses.

Således er der i sidste uge i gennemsnit blevet testet knap 25.000 personer i ugens første seks dage.

I fase fire af genåbningen stod diskoteker og spillesteder ellers til at skulle genåbne. Men allerede i sidste uge sagde den faglige direktør i SSI, Kåre Målbak, at fase fire ud fra et sundhedsfagligt synspunkt var for risikabel i forhold til smittespredning.

Til TV 2 lød meldingen:

- Statens Serum Institut vil ikke anbefale politikerne yderligere genåbning – altså at man ikke går videre med fase fire, fordi at smittetrykket er, som det er nu, lyder det.

Også fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) lød det, at han ikke kan "være med til at natklubber og diskoteker bliver en del af genåbningen."