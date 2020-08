Ekspert: Vi forbereder os på mange nye indlagte

Hospitalerne i Østjylland forbereder sig i disse dage på, at der kan komme et større rykind af patienter. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Antallet af coronasmittede stiger kraftigt, mens antallet af indlæggelser falder.

Sådan ser det paradoksale billede ud både i Østjylland og på landsplan.

Det kan umiddelbart virke positivt, at der er færre indlæggelser, mens flere bliver smittede, men det er for tidligt at glæde sig, siger overlæge Lars Østergaard fra Aarhus Universitetshospital.

- Vi sidder og holder grundigt øje med de her tal, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Der går således typisk to uger fra en person bliver smittet, til man risikerer at få brug for en hospitalsindlæggelse.

Lars Østergaard er ledende overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Bedre til at opspore smitte

Lars Østergaard og hans kolleger på de østjyske hospitaler forbereder sig i disse dage på, at der kan komme et større rykind af patienter, der har brug for ilt og i værste fald at blive lagt i respirator.

Det seneste døgn er 144 personer konstateret smittet på landsplan, men antallet af indlæggelser er faldet til 20.

At der indtil videre er få indlæggelser skyldes også, at man i forhold til efteråret har markant bedre mulighed for at smitteopspore og teste borgerne.

- Det betyder, at vi har kunne få det stoppet, inden det er nået til eksempelvis plejehjem, siger Lars Østergaard.

Hvis COVID-19 er så alvorlig, at en patient ikke kan trække vejret, kan det være fatalt, hvis patienten ikke har adgang til en respirator, lyder det fra ekspert. Foto: Nacho Doce/Reuters

Ifølge Lars Østergaard er en stor del af de smittede i denne omgang unge og raske mennesker, der måske ikke engang har mærket symptomer på at være smittet med COVID-19.

- I foråret blev smitten spredt videre til sårbare og ældre, som havde en større risiko for at blive indlagt på hospitalet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Lars Østergaard er netop blevet udpeget til den ekspertgruppe, som skal kulegrave danske myndigheders håndtering af coronakrisen.

