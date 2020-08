Barejer til politikere: Kom hjem fra ferie og giv os klar besked

Leif Bressum havde tirsdag aften samlet sit personale for at snakke nærmere om genåbningen af barerne MacAle og Tante Olga i Randers, som han ejer.

Men glæden blev afløst af håbløshed og frustration, da både Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut og sundhedsministeren såede alvorligt tvivl om, hvorvidt natklubber og diskoter bliver en del af fase fire af genåbningen.

- Jeg kan ikke være med til at natklubber og diskoteker bliver en del af genåbningen med fase 4, når der er bekymrende tegn på, at de kan være hotspots, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke tirsdag.

Hans udmelding kommer efter nye tal, der viser, at antallet af coronasmittede stiger i Danmark.

Leif Bressum anerkender, at politikerne har et svært job i øjeblikket.

- Men jeg håber, de er klar over, hvor svært vi har ved at navigere i forhold til, hvad vi skal gøre, siger restauratøren, der har været en del af nattelivet i Randers igennem 33 år.

Meget tyder på, at Leif Bressum og resten af landets bar- og natklubsejere kan se frem til lang tids venten.

Alt er klar

Han har brugt de seneste måneder på at forberede en genåbning af sine beværtninger med håndsprit i store mængder og andre forholdsregler.

Alt er klar til at åbne, men med de seneste udmeldinger fra officielt hold, er han tilbage i et tomrum af usikkerhed for fremtiden.

- Hvis jeg skal overleve det her, så bliver de nødt til at komme ud og fortælle, hvad der kommer til at ske.

Giv mig en dato

Leif Bressum ønsker en konkret dato for, hvornår han kan åbne. Hvis der går måneder, før han kan åbne sine barer, må politikerne også finde penge til nye hjælpepakker.

- Jeg har ikke mere. Jeg er på nul, siger Leif Bressum, der frygter, at han igen skal til at aflyse en stribe arrangementer, som i forvejen er rykket fra foråret.

- Vi har flyttet 25-30 arrangementer og selskaber og bestillinger. Alt det skal vi til at flytte igen, hvis vi ikke snart må åbne, siger Leif Bressum, der har en klar besked til Folketinget:

- Jeg ved godt, det er svært, men vi andre bliver altså kørt rundt i en rutsjebane. Vi vil have klar besked. Kom hjem fra ferie og giv en klar melding, siger barejeren. Leif Bressum

Folketinget mødes om en uge for at diskutere, hvordan fase fire af genåbningen af Danmark skal foregå.

Det siger Niels Strandberg Pedersen, tidligere direktør for Statens Serum Institut, til TV 2.

- Jeg tror ikke, det er realistisk, at nattelivet åbner før engang i næste år, hvor vi forhåbentlig har en vaccine, siger han.