Skidt nyt for elbilsejere: Virksomhed indfører fast energitillæg

Står der Clever på laderen i garagen, stiger prisen på din el. Firmaet, der udbyder ladeløsninger til el- og hybridbiler, gør nemlig priserne på deres abonnementer variable.

Det betyder, at kunderne fra 1. januar ikke længere til en fast pris kan lade deres elbil så meget, som de vil. De skal nu til at betale for den el, de bruger, når prisen overstiger 2,25 kroner per kilowatttime. Og det skyldes de stigende elpriser.

- Vi havde alle håbet på, at energipriserne ville falde igen, men vi må erkende, at de kommer til at fortsætte i et højere niveau, end vi har været vant til, siger Casper Kirketerp-Møller, der er direktør i Clever, til TV 2.



Han fortæller, at deres kunder har efterspurgt transparens i priserne, og derfor indfører de nu tillægget.

Kunderne skal betale prisen

Hos Clever håber de, at kunderne kan se, at det er de stigende priser, der tvinger dem til at videregive noget af regningen til dem.

- Alt over en normal elpris på 2,25 kroner per kilowatttime bliver vi nødt til at få kunderne til at bære fremadrettet. Når priserne igen er nede i 2,25 kroner per kilowatttime, fjerner vi energitillægget, fortæller Casper Kirketerp-Møller.

Det nye tillæg vil hjælpe forbrugerne på vej til at kunne træffe bedre valg, fordi det nu er et mere fast tillæg end før, hvor Clever havde midlertidige tillæg. Det vurderer FDM, som repræsenterer danske bilejere.



- Forbrugerne må også overveje deres situation, hvis priserne bliver højere, siger Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom hos FDM.

Forbrugerne skal overveje deres forbrug

Hos FDM vurderer man, at det nu kan blive op til et par tusinde kroner dyrere, alt efter hvor meget man kører i sin elbil. Men det er en ændring, folk ser over hele deres elforbrug, lyder det fra dem.

På trods af energitillægget – og at det "gør rigtig ondt i pengepungen" – vurderer Ilyas Dogru stadig, at det er en fordel for både klima og økonomi at være elbilejer.

Clevers direktør, Casper Kirketerp-Møller, håber på, at kunderne vil se tillægget som en anledning til at tænke mere over deres forbrug.

- Vi ønsker at motivere til at spare på strømmen, som kan være med til at få presset priserne ned. Det er et markedsvilkår, siger direktøren.

Billig strøm er lig med grøn strøm

Ilyas Dogru tror, at forbrugerne bliver meget mere bevidste med ændringerne.

- Vi kan jo kigge til benzinmarkedet. Her begyndte man at køre langsommere og køre efter billig benzin og tage toget eller cyklen. Den forbrugerreaktion forventer vi også at se her, fortæller Ilyas Dogru.

Han understreger, at strømmen jo er grønnest, når den er billigst, og at det jo taler lige ind i de fleste elbilejeres ønsker med deres køb af netop en elbil.

I foråret pålagde Clever deres kunder et midlertidigt tillæg, som de varslede forlængelse af i august. Dengang sagde direktøren i en video til sine kunder:

- Vi forhøjer kun energitillægget, fordi det er strengt nødvendigt.

Nu ser kunderne ind i et mere fast tillæg. Fra 1. januar 2023 kommer tillægget til at virke på Clevers abonnementer, mens virksomheden fra 1. april 2023 laver om i deres udbud af abonnementer. Her vil man fra foråret kun tilbyde to forskellige abonnementer. Et til plug-in hybridbiler og et til elbiler.