Sidste regn på vej - i denne omgang

Onsdag går et regnvejr hen over Danmark, men så venter der også en lang periode uden ret meget nedbør på den anden side.

- Der er et længerevarende tørvejr forude, når først vi er kommet igennem regnen onsdag, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Jens Ringgård Christiansen.

Læs også Vejret kan blive altafgørende for coronasmitten i Danmark

Regnen kommer med en koldfront, der passerer landet fra nordvest mod sydøst. Herefter skifter vejret, og det vil vare længe, før en ny front rammer Danmark.

- Hvornår, det næste rigtige regnvejr kommer, er svært at sige, men der er tegn på, at det bortset fra nogle lette byger bliver langvarigt tørvejr, siger Jens Ringgård Christiansen, der dog understreger, at modellerne altid bliver lidt usikre, når vi kigger længere end en uge frem.

Fronten giver fem til ti millimeter i Jylland, mens de østlige egne generelt vil få under tre. Foto: TV 2

Torsdag og fredag byder på stort set tørt vejr.

Lørdag etablerer et højtryk sig over landet. Højtrykket vil blive liggende længe med flot klart vejr og kan meget vel blive erstattet af endnu et højtryk, når det bevæger sig væk fra Danmark på et senere tidspunkt.

Onsdag morgen er der endnu tørvejr i øst. En hård sydvestlig vind ved kysterne og bag fronten drejer vinden i vest. Foto: TV 2

Onsdag eftermiddag er der regn i øst, men opklaring og sol mod nordvest. Vinden vil været taget noget af, og selv om det er en koldfrontspassage, vil det føles relativt mildt, da vinden er fra vest. Foto: TV 2