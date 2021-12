Sådan rammer kraftigt snevejr Danmark i dag

Årets julemåned starter med lidt af en vejrbombe.

Et lavtryk passerer nemlig landet i løbet af onsdagen, hvilket både giver regn, slud, sne og blæst.

Der har helt frem til tirsdag aften været usikkerhed om udviklingen af det kraftige uvejr, men nu begynder brikkerne at falde på plads.

I Nordjylland ventes sneen at falde som frostsne, der i løbet af dagen kan begynde at fyge som følge af en tiltagende vind. Her forventes der op mellem 5 og 7 centimeter sne.

I Midtjylland, Østjylland og måske det nordligste Sjælland vil sneen dale ned som tøsne. Her kan der ligge mellem 10 og 15 centimer sne, når dagen er omme.

Over de sydlige landsdele vil nedbøren primært falde som regn eller slud indtil i aften.