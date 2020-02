Risiko for sne- og isglatte veje flere steder

Onsdagens vejrsituation er drilsk for trafikken. For selvom biltermometeret viser plusgrader, kan der sagtens være frost i vejbanen.

Det betyder, at der kan være glat på grund af frysende våde vejbaner. Derudover vil lokale hagl- og snebyger også give glatte veje.

Glatte veje onsdag morgen klokken 5.15 Foto: GRAFIK / Kilde: vintertrafik.dk

På glatførekortet fra vintertrafik.dk fremgår det, at der primært er glat i den sydlige del af landet. Man bør dog være ekstra opmærksom i hele landet, da situationen kan ændre sig hurtigt. Der er saltet grundigt, men kraftige byger kan vaske saltet af vejene, som herefter kan blive isglatte.

Byge med tøsne i vejle. Foto: Tommy Ligaard / Seerfoto

Vinterlige byger

Vejrsituationen onsdag morgen svarer meget til den, vi havde tirsdag.

Der kan derfor til morgen - og også senere på dagen - optræde både snebyger, sludbyger, haglbyger, regnbyger og tordenbyger.

Så selvom termometret viser plusgrader, kan der hurtigt blive glat.

Nedenstående radarbillede viser, at der er byger mange steder i landet, og at der også er torden i nogle af dem.

Radar onsdag morgen klokken 5.25. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Usynligt glatte veje

De forskellige slags byger er farlige af forskellige grunde.

Sne- og hagl gør altid vejene glatte. Hagl er små isklumper, og derfor glattere end sne. Det gode ved begge typer er, at trafikanterne kan se, at det er glat.

Slud og regn kan eksempelvis virke harmløse, men ikke i en vejrsituation som denne kan de være farligere end sne.

Bygerne er nemlig lokalt så kraftige, at de kan skylle vejsalten væk. Og selv hvis regnen er faldet, mens der er tø i vejbanen, kan en opklaring efter bygen få vejtemperaturen til at falde til under frysepunktet. Vejen bliver 'usynligt' isglat.

Haglvejr på Kastellet, København, tirsdag den 11. februar 2020. Foto: Ida Guldbæk Arentsen / Ritzau Scanpix