Regeringen vil give husejere med gasfyr besked om fjernvarme i 2022

Derudover vil regeringen have kommunerne til i 2022 at udarbejde planer for grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede. Det kan eksempelvis være ved at overgå til fjernvarme eller eldrevne varmepumper.

Det erfarer TV 2.

Mulighed for økonomisk hjælp

Omkring 400.000 danske hjem opvarmes i dag med naturgas og skal derfor overgå til den såkaldt grønne varme.

Og udover et ja eller nej til, om de kan få fjernvarme, skal brevet til husstandene indeholde følgende:

• Hvordan man bliver tilkoblet til fjernvarme, og hvornår man skal beslutte sig.

• Mulighed for rådgivning om en midlertidig løsning, hvis fjernvarmen ikke kan udrulles hurtigt.

• Hvis der ikke er planer om fjernvarme, vil brevet vise andre grønne muligheder. For eksempel en varmepumpe.

• Information om støttemuligheder og yderligere rådgivning.