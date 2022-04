Op mod hver anden husstand skal bruge fjernvarme i 2028

Realistisk men travlt

Her skal fjernvarme samtidig være fuldt udbygget i Danmark.

- Det er realistisk, men vi har travlt, siger Dan Jørgensen.

Andre skal have varmepumpe. Regeringen vurderer, at det vil være "attraktivt" for omkring 20 procent af husstandene at få en varmepumpe inden 2030.

Dan Jørgensen understreger, at "vi ikke kan tvinge danskerne til at have en bestemt varmekilde".

- Men jeg må sige, at der er meget stor efterspørgsel ude fra kommunerne og fjernvarmeselskaberne for at tilvejebringe de muligheder, der er for at få udrullet fjernvarmen hurtigere, siger han.