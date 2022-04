Energisektor vil tredoble produktion af grøn strøm i Danmark

Derudover vil det kræve 1.050 nye landvindmøller og 30 millioner solcellepaneler.

- Jeg håber, at den beslutningskraft, vi så under corona, også følger med over i den krise, vi står i lige nu.

- Det er en energikrise, en klimakrise, men også en fordelingsmæssig krise, når man ser på de høje energipriser. Det eneste, vi kan gøre ved det, er at sørge for, at der bliver produceret nok energi, siger Kristian Jensen.

Han ønsker også, at det politiske system gør det nemmere og mere fleksibelt at eksempelvis få tilladelser og lave udbud.

- Hvis regeringen og Folketinget stiller de rammer til rådighed, som vi beder om, så vil vi sørge for, at vi kan levere mindst de 104 terawatt-timer, siger han til Berlingske.