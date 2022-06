Reddede 75-årigs liv i traktorulykke - nu får lystfiskere dusør

Benny Jensen stod og fiskede ved søen, og han var den første til at opdage, at der var noget helt galt.

- Jeg skiftede arm på fiskekrogen, og så ser jeg, at traktorens forhjul kommer ud over kanten, fortæller Benny Jensen.

Alle fire hjul vendte med ét opad, og traktorens fører blev fanget under maskinens tons-tunge vægt nede i vandet.

- Jeg var nok lige væk i nogle få sekunder, så lå jeg nede i bækken på ryggen og med traktoren over min højre side. Jeg kunne akkurat lige holde næsen over vandet og få munden over ved at løfte hovedet to centimeter, fortæller Per Sørensen.

Ørerne under vand

Den 75-årige kæmpede for at holde hovedet over vandet, og Benny Jensen reagerede straks.

- Der hoppede jeg så ned i bækken og kunne stå med ryggen mod baghjulet og stemme imod traktoren med min krop. Han havde ørerne under vand. Jeg stod der, så han stadig kunne få luft, siger Benny Jensen, der til daglig arbejder som håndværker.

- Man kan ikke løfte sådan en traktor. Men jeg kunne stå og holde imod. Jeg er officials til motorløb, og der har vi lært at gribe ind, når der sker ulykker, fortsætter han.

Han fik øje på en anden lystfisker, der også stod og fiskede ved søen lidt derfra, og kaldte manden hen til sig. Med fælles hjælp fik de ringet 112.