Efter dødsulykke: Ingen fejl på signalsystem

Forbund vil have bomme overalt

Ulykken fik Dansk Jernbaneforbund til at anbefale, at alle jernbaneoverkørsler skal sikres med bomme, lys og lyd.

- Den er ikke sikret ordentligt. Der skal være bomme, før den er sikker. Lyd kan være svært at høre, og lys kan være svært at se, så vi vil have, at der skal være bomme, sagde Preben Steenholdt Pedersen, der er næstformand i Dansk Jernbaneforbund, sidste år til TV2 ØSTJYLLAND.



i 2019 omkom en ung norsk familiefar og hans søn i en letbane-ulykke ved Trustrup på Djursland.